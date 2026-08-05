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Ракурс
Наслідки удару російського дрона у Херсоні, фото: ДСНС

У Херсоні FPV-дрон вдарив по вантажівці, яка доставляла продукти до супермаркету (ФОТО)

5 сер 2026, 12:56
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У Херсоні внаслідок влучання російського FPV-дрона загорівся вантажний автомобіль, який доставляв продукти до одного із супермаркетів.

Про це сьогодні, 5 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Рятувальники, працюючи під загрозою повторних ворожих атак, ліквідували пожежу.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомляє, що у дару дроном було завдано близько 10.00 у Центральному районі міста.

Наслідки удару російського дрона у Херсоні, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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