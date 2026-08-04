Постраждалий внаслідок атаки російського дрона чоловік, фото: «5 канал»

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У Херсоні російські загарбники за допомогою FPV-дрона полювали за 52-річним жителем Миколаївської області, який торгував фруктами на місцевому ринку.

Відповідне відео раніше сьогодні, 4 серпня, оприлюднила Нацполіція.

Чоловік внаслідок удару російського дрона отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію.

Згодом він розповів обставини російського нападу. Відповідне відео опублікувала Херсонська ОВА.

За словами постраждалого, зранку він приїхав до Херсона продавати овочі. Поруч була дружина. Вони тільки почали розкладати товар, коли над ними завис російський безпілотник.

Жінка встигла відбігти. А за чоловіком дрон почав справжнє полювання.

Я йому показую — дивися, овочі. А він почав налітати на мене, — розповів постраждалий.

Близько хвилини дрон кружляв навколо автомобіля, переслідуючи чоловіка, який намагався врятуватися.