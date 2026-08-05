Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки в Одесской области, фото: Одесская ОВА

Реактивные беспилотники атаковали предприятие в Одесской области — погиб человек (ФОТО)

5 авг 2026, 14:18
999

Російські загарбники атакували Одещину ударними безпілотниками.

На одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі. Про це сьогодні, 5 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким. Ще вісім людей постраждало, семеро з них госпіталізовані, — розповів він.

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли. На місці події працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий російський воєнний злочин проти цивільного населення.

Наслідки російської атаки на Одещині, фото: Одеська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров