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Последствия российской атаки в Одесской области, фото: Одесская ОВА
Реактивные беспилотники атаковали предприятие в Одесской области — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n215432-reaktivnye-bespilotniki-atakovali-predpriyatie-v-odesskoy-oblasti-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували Одещину ударними безпілотниками.
На одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі. Про це сьогодні, 5 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким. Ще вісім людей постраждало, семеро з них госпіталізовані, — розповів він.
Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли. На місці події працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий російський воєнний злочин проти цивільного населення.