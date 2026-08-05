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Рашисты в ночь на 5 августа атаковали сортировочный центр «Новой почты» в Киеве, фото: Офис генпрокурора

Рашисты ударили кассетным боеприпасом по сортировочному центру «Новой почты» в Киеве — трое погибших

5 авг 2026, 13:26
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 серпня, знищили сортувальний центр «Нової пошти» в Києві.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ворог вкотре вчинив воєнний злочин проти цивільного населення, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей отримали поранення, — вказано в повідомленні.

Наразі триває оцінка наслідків атаки.

У компанії зазначають, що компенсують клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв’яжуться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

Попри чергову атаку, Нова пошта продовжує працювати по всій Україні. За роки повномасштабної війни ми побудували стійку операційну систему, яка дозволяє забезпечувати безперервність роботи навіть у найскладніших умовах, — запевнили в компанії.

Источник: Ракурс


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