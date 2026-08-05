Рашисты ударили кассетным боеприпасом по сортировочному центру «Новой почты» в Киеве — трое погибших

Рашисты ударили кассетным боеприпасом по сортировочному центру «Новой почты» в Киеве — трое погибшихhttps://racurs.ua/n215430-rashisty-udarili-kassetnym-boepripasom-po-sortirovochnomu-centru-novoy-pochty-v-kieve-troe.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 серпня, знищили сортувальний центр «Нової пошти» в Києві.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Ворог вкотре вчинив воєнний злочин проти цивільного населення, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей отримали поранення, — вказано в повідомленні.
Наразі триває оцінка наслідків атаки.
У компанії зазначають, що компенсують клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв’яжуться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.
Попри чергову атаку, Нова пошта продовжує працювати по всій Україні. За роки повномасштабної війни ми побудували стійку операційну систему, яка дозволяє забезпечувати безперервність роботи навіть у найскладніших умовах, — запевнили в компанії.