Рашисти вдарили касетним боєприпасом по сортувальному центру «Нової пошти» в Києві — троє загиблих

Рашисти в ніч на 5 серпня атакували сортувальний центр «Нової пошти» в Києві, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n215430-rashysty-vdaryly-kasetnym-boieprypasom-po-sortuvalnomu-centru-novoyi-poshty-v-kyievi-troie.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 серпня, знищили сортувальний центр «Нової пошти» в Києві.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ворог вкотре вчинив воєнний злочин проти цивільного населення, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей отримали поранення, — вказано в повідомленні.

Наразі триває оцінка наслідків атаки.

У компанії зазначають, що компенсують клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв’яжуться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.