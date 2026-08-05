Наслідки російського обстрілу в нічна 5 серпня, фото: Офіс генпрокурора

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У Києві та на Київщині внаслідок масованої російської атаки в ніч на сьогодні, 5 серпня, загинули 17 людей, ще 44 постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ворог ночі здійснив комбіновану атаку ударними безпілотниками та ракетами по столиці, а також населених пунктах Броварського, Бучанського та Фастівського районів Київської області.

У Києві:

станом на 08.00 відомо про загибель 60-річної жінки в Оболонському районі. Ще 16 людей дістали поранення, серед них — водій бригади екстреної медичної допомоги. У постраждалих діагностовано осколкові поранення, забійні рани та переломи, четверо перебувають у тяжкому стані;

наслідки ворожих ударів зафіксовано у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах. Пошкоджено приватний будинок, два поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр мережі супермаркетів, автозаправну станцію та автомобілі.

На Київщині внаслідок атаки загинули 16 мирних жителів, ще 28 людей отримали тілесні ушкодження:

найбільше жертв зафіксовано у Броварському районі. У селі Квітневе внаслідок атаки на територію залізничної станції загинули восьмеро людей, ще троє отримали поранення. Також пошкоджено приватні житлові будинки. У селі Перемога внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях підприємства загинули дві людини, ще вісім травмовано. У Броварах через ракетний удар по складському приміщенню поранено одну людину, виникли масштабні пожежі;

у Бучанському районі внаслідок ракетних ударів по складських комплексах загинули п’ятеро людей, ще 13 отримали поранення;

у Фастівському районі внаслідок ракетного удару по логістичному центру загинула одна людина, ще троє постраждали.

Остаточна кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).