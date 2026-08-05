Нічна російська атака знищила склади «Розетки» та «Епіцентру» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215426-nichna-rosiyska-ataka-znyschyla-sklady-rozetky-ta-epicentru-foto.htmlРакурс
У Броварах на Київщині внаслідок масштабної російської нічної атаки знищено розподільчий складський комплекс ROZETKA, який відкрився на початку 2017 року.
Про це сьогодні, 5 серпня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна.
За її словами. це був найбільший та найбільш автоматизований складський комплекс компанії:
Тут ми обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Він не підлягає відновленню.
Люди внаслідок атаки не постраждали, компанія продовжує працювати.
Прес-служба «Епіцентру» також повідомляє по російські ударі по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії.
За лічені хвилини російські ракети зруйнували те, що компанія будувала десятиліттями. Загинув наш співробітник — молодий хлопець, у якого попереду було ціле життя. Знищено стратегічні логістичні потужності. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні, — розповіли в «Епіцентрі».
Внаслідок масованого ракетного удару ворог одночасно вразив два ключові логістичні комплекси «Епіцентру»:
- у Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній — один із ключових логістичних об'єктів компанії.
- у логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє отримали поранення та перебувають у лікарні.
Внаслідок прямих ракетних ударів повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила у завод «Epicentr Ceramic Corporation». Потужний вибух фактично зруйнував завод зробивши подальшу роботу підприємства неможливою. Біля логістичного комплексу також знищено парковку приватних автомобілів співробітників — 20 автівок вигоріли вщент, — зазначили в компанії.
Виробництво на заводі «Epicentr Ceramic Corporation» повністю зупинене.
Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні, — додали в «Епіцентрі».
Зазначається, що, за попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше — близько двох років.
Саме тому нашим першочерговим завданням сьогодні є оперативне перенесення виробництва за кордон, щоб забезпечити безперервну роботу компанії та виконання своїх зобов’язань перед партнерами й споживачами, — зазначили «Епіцентрі».
Масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити.