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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
28 ракет та 115 БпЛА атакували Україну в ніч на 5 серпня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n215425-28-raket-ta-115-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-5-serpnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 серпня (з 18.00 4 серпня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- чотирма протикорабельними ракетами «Циркон"/"Онікс» із Курської та Ростовської областей РФ;
- 24 балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400 із Брянської та Курської областей РФ;
- 115 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Міллерово, Орла, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим).
Основним напрямком удару була Київщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.