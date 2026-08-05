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Сили оборони вразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ
Уражено пункти управління, переправу та інші об'єкти рашистів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n215428-urajeno-punkty-upravlinnya-perepravu-ta-inshi-obiekty-rashystiv-genshtab.htmlРакурс
Підрозділи Сил оборони України в ніч на сьогодні, 5 серпня, та вчора, 4 серпня,
низці важливих об'єктів російських загарбників.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- пункти управління БпЛА окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині, а також Волфінського Курської області РФ;
- пункт управління противника у районі Бахмута Донецької області;
- переправу через річку Мокрі Яли у районі Веселого на Донеччині, яку противник використовує для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів;
- склад матеріально-технічних засобів противника в Ішуні (окупований Крим).
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації, — наголошують у Генштабі.