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Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

Поражены пункты управления, переправа и другие объекты рашистов — Генштаб

5 авг 2026, 11:54
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Підрозділи Сил оборони України в ніч на сьогодні, 5 серпня, та вчора, 4 серпня,

низці важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • пункти управління БпЛА окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині, а також Волфінського Курської області РФ;
  • пункт управління противника у районі Бахмута Донецької області;
  • переправу через річку Мокрі Яли у районі Веселого на Донеччині, яку противник використовує для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів;
  • склад матеріально-технічних засобів противника в Ішуні (окупований Крим).

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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