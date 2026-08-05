Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ
Поражены пункты управления, переправа и другие объекты рашистов — Генштабhttps://racurs.ua/n215428-porajeny-punkty-upravleniya-pereprava-i-drugie-obekty-rashistov-genshtab.htmlРакурс
Підрозділи Сил оборони України в ніч на сьогодні, 5 серпня, та вчора, 4 серпня,
низці важливих об'єктів російських загарбників.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- пункти управління БпЛА окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині, а також Волфінського Курської області РФ;
- пункт управління противника у районі Бахмута Донецької області;
- переправу через річку Мокрі Яли у районі Веселого на Донеччині, яку противник використовує для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів;
- склад матеріально-технічних засобів противника в Ішуні (окупований Крим).
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації, — наголошують у Генштабі.