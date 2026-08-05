Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n215425-28-raket-i-115-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-5-avgusta-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 серпня (з 18.00 4 серпня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

чотирма протикорабельними ракетами «Циркон"/"Онікс» із Курської та Ростовської областей РФ;

24 балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400 із Брянської та Курської областей РФ;

115 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Міллерово, Орла, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим).

Основним напрямком удару була Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30: