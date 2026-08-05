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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

28 ракет и 115 БпЛА атаковали Украину в ночь на 5 августа — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

5 авг 2026, 09:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 серпня (з 18.00 4 серпня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

  • чотирма протикорабельними ракетами «Циркон"/"Онікс» із Курської та Ростовської областей РФ;
  • 24 балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400 із Брянської та Курської областей РФ;
  • 115 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Міллерово, Орла, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим).

Основним напрямком удару була Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

Источник: Ракурс


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