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Последствия российских ударов по Киевщине 5 августа, фото: ГСЧС
14 человек погибли из-за российских ударов по Киевщине — ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215421-14-chelovek-pogibli-iz-za-rossiyskih-udarov-po-kievschine-gschs-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Київщині.
Наразі відомо про 14 загиблих та 22 постраждалих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох — у Бучанському та одній — у Фастівському районі:
- у Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у місті Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога;
- у Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів;
- у Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в селі Чайки. У селі Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.