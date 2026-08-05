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Последствия российских ударов по Киевщине 5 августа, фото: ГСЧС

14 человек погибли из-за российских ударов по Киевщине — ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

5 авг 2026, 08:21
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 серпня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Київщині.

Наразі відомо про 14 загиблих та 22 постраждалих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох — у Бучанському та одній — у Фастівському районі:

  • у Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у місті Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога;
  • у Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів;
  • у Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в селі Чайки. У селі Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.

Наслідки російських ударів по Київщині 5 серпня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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