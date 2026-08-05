Рашисты за сутки потеряли более 1,1 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215424-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-130-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 452 тис. 880 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 5 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 242 танки;

25 тис. 84 бойові броньовані машини;

47 тис. 396 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 2 одиниці РСЗВ;

1 тис. 540 одиниць засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 134 одиниці наземних робототехнічних комплексів;

444 тис. 455 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 7 крилатих ракет;

34 кораблі/катери;

два підводні човни;

130 тис. 266 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 495 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 89 авіаударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 тис. 709 дронів-камікадзе та здійснили 3 тис. 214 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Бунякине, Рижівка, Яструбине, Степанівка, Уланове, Пустогород та Безсалівка Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Суми та Нові Вирки Сумської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість районів зосередження живої сили противника, п’ять артилерійських систем та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.