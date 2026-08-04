Рашисты атаковали дронами Киевщину, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n215420-na-kievschine-iz-za-ataki-rossiyskih-dronov-travmirovana-jenschina-ova.html

Ракурс

У Броварському районі Київської області через атаку ворожих ударних дронів травмовано жінку.

Їй надається медична допомога. Про це сьогодні, 4 липня, ввечері повідомила прес-служба Київської ОВА.

Також пошкоджено приватний будинок і складське приміщення.

Нагадаємо, на Київщині у Бучанському районі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського обстрілу, який стався 1 липня. Тоді спалахнула пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждали троє людей.