Ракурсhttps://racurs.ua/
Взятие в плен русских захватчиков, скриншот видео
ССО взяли в плен спящих рашистов во вражеском тылу (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215418-sso-vzyali-v-plen-spyaschih-rashistov-vo-vrajeskom-tylu-video.htmlРакурс
Бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон сплячих рашистів на одному із напрямків.
Відповідне відео сьогодні, 4 серпня, опублікувало на своїй Фейсбук-сторінці Командування ССО.
Група спеціального призначення одного з підрозділів ССО у ході виконання спеціального завдання виявила індивідуальні схованки російських окупантів. Позиції були доволі якісно облаштовані, з перекриттям і маскуванням, мінімальною кількістю сміття чи демаскувальних елементів. Утім, оператори ССО першими виявили противника, відкрили схованки і зі стволами впритул шепотом запропонували ворогу не чинити опір, — розповіли у ССО.
Таким чином, двох російських військових узяли в полон без єдиного пострілу.
У реаліях нової дронової війни і глибоких кілзон все більше росіян гине дорогою до позицій, майже не маючи шансів на виживання. Тим складніше і важливіше поповнювати обмінний фонд, аби в майбутньому повернути з полону українських оборонців, — наголошують у Командуванні ССО.