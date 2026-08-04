Взятие в плен русских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n215418-sso-vzyali-v-plen-spyaschih-rashistov-vo-vrajeskom-tylu-video.html

Ракурс

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон сплячих рашистів на одному із напрямків.

Відповідне відео сьогодні, 4 серпня, опублікувало на своїй Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Група спеціального призначення одного з підрозділів ССО у ході виконання спеціального завдання виявила індивідуальні схованки російських окупантів. Позиції були доволі якісно облаштовані, з перекриттям і маскуванням, мінімальною кількістю сміття чи демаскувальних елементів. Утім, оператори ССО першими виявили противника, відкрили схованки і зі стволами впритул шепотом запропонували ворогу не чинити опір, — розповіли у ССО.

Таким чином, двох російських військових узяли в полон без єдиного пострілу.