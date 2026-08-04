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Ракурс
Взяття в полон російських загарбників, скріншот відео

ССО взяли в полон сплячих рашистів у ворожому тилу (ВІДЕО)

4 сер 2026, 22:07
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Бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон сплячих рашистів на одному із напрямків.

Відповідне відео сьогодні, 4 серпня, опублікувало на своїй Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Група спеціального призначення одного з підрозділів ССО у ході виконання спеціального завдання виявила індивідуальні схованки російських окупантів. Позиції були доволі якісно облаштовані, з перекриттям і маскуванням, мінімальною кількістю сміття чи демаскувальних елементів. Утім, оператори ССО першими виявили противника, відкрили схованки і зі стволами впритул шепотом запропонували ворогу не чинити опір, — розповіли у ССО.

Таким чином, двох російських військових узяли в полон без єдиного пострілу.

У реаліях нової дронової війни і глибоких кілзон все більше росіян гине дорогою до позицій, майже не маючи шансів на виживання. Тим складніше і важливіше поповнювати обмінний фонд, аби в майбутньому повернути з полону українських оборонців, — наголошують у Командуванні ССО.

Джерело: Ракурс


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