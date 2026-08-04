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Росіяни активно атакують АЗС, фото: ChatGPT
Рашисти з початку року завдали 150 ударів по АЗС Харківщини — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n215417-rashysty-z-pochatku-roku-zavdaly-150-udariv-po-azs-harkivschyny-ova.htmlРакурс
Російські загарбники з початку 2026 року завдали 150 ударів по автозаправних станціях Харківщини, пошкодивши або зруйнувавши 97 об'єктів.
Про це сьогодні, 4 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Попри атаки, дефіциту пального в області немає. Екстрені служби на 100% забезпечені бензином і дизелем, — наголосив він.
Він зазначив, що постійно триває робота з власниками АЗС над посиленням захисту.
Також направили до Уряду пропозицію щодо визначення автозаправних станцій об'єктами критичної інфраструктури, що дозволить запровадити механізм їх обов’язкового захисту, — додав Синєгубов.
Також Синєгубов повідомив, що на Харківщині антидроновими сітками вже захищено понад 500 км доріг державного та місцевого значення. До кінця року планується збільшення цього показника до 1000 км.
Пріоритетні напрямки — Дергачівський, Богодухівський, Чугуївський, Ізюмський, Лозівський, а також кільцева дорога і Харківське шосе, — додав він.