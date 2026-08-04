Росіяни активно атакують АЗС, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n215417-rashysty-z-pochatku-roku-zavdaly-150-udariv-po-azs-harkivschyny-ova.html

Ракурс

Російські загарбники з початку 2026 року завдали 150 ударів по автозаправних станціях Харківщини, пошкодивши або зруйнувавши 97 об'єктів.

Про це сьогодні, 4 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попри атаки, дефіциту пального в області немає. Екстрені служби на 100% забезпечені бензином і дизелем, — наголосив він.

Він зазначив, що постійно триває робота з власниками АЗС над посиленням захисту.

Також направили до Уряду пропозицію щодо визначення автозаправних станцій об'єктами критичної інфраструктури, що дозволить запровадити механізм їх обов’язкового захисту, — додав Синєгубов.

Також Синєгубов повідомив, що на Харківщині антидроновими сітками вже захищено понад 500 км доріг державного та місцевого значення. До кінця року планується збільшення цього показника до 1000 км.