Скільки енергооб'єктів відновили після російських обстрілів за півроку, розповіли у ДТЕК

Рашисти активно обстрілюють енергоінфраструктуру, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n215416-skilky-energoobiektiv-vidnovyly-pislya-rosiyskyh-obstriliv-za-pivroku-rozpovily-u-dtek.html

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Оператори систем розподілу ДТЕК у першому півріччі 2026 року відновили 240 підстанцій, трансформаторних та розподільчих пунктів, пошкоджених внаслідок бойових дій у Києві, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині та Донеччині.

Про це сьогодні, 4 серпня, повідомила прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що у вказаних регіонах України загалом з початку 2026 року було повернути електропостачання 14,5 млн родин (з урахуванням, що деяким клієнтам повертали світло два і більше рази).

Енергетики приступають до робіт одразу, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС. З січня по червень 2026 року бригади ОСР ДТЕК Мережі відновили роботу 1487 ліній електропередачі загальною протяжністю майже 6 тис. км, — розповіли у компанії.

Таким чином, з початку року фахівці ДТЕК повернули в роботу 83% ліній електропередачі, що зазнали руйнувань внаслідок російських атак. У компанії зазначають, що на швидкість відновлення мереж впливає безпечність проведення таких робіт для працівників та масштаби пошкоджень електрообладнання.