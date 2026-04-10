Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: ДТЕК

Рашисти атакували два енергооб'єкти ДТЕК на півдні Одещини (ФОТО)

10 кві 2026, 11:58
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня, знову атакували енергооб'єкти Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

На жаль, 2 великих енергетичних обʼєкта ДТЕК Одеські електромережі на півдні області зазнавали значних руйнувань. Наразі тимчасово без електропостачання залишаються 11,1 тис. родин, — розповіли у компанії.

Зазначається, що фахівці працюють на місці, щоб якнайшвидше повернути світло. Роботи виконуються з дотриманням правил безпеки.

У ДТЕК зазначили, що сьогодні на території Одеської області діють графіки стабілізаційних відключень за винятком Одеси, де запроваджені екстрені відключення, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обстрілами обладнання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

