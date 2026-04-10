Наслідки російських обстрілів, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n213151-rashysty-atakuvaly-dva-energoobiekty-dtek-na-pivdni-odeschyny-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня, знову атакували енергооб'єкти Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

На жаль, 2 великих енергетичних обʼєкта ДТЕК Одеські електромережі на півдні області зазнавали значних руйнувань. Наразі тимчасово без електропостачання залишаються 11,1 тис. родин, — розповіли у компанії.

Зазначається, що фахівці працюють на місці, щоб якнайшвидше повернути світло. Роботи виконуються з дотриманням правил безпеки.

У ДТЕК зазначили, що сьогодні на території Одеської області діють графіки стабілізаційних відключень за винятком Одеси, де запроваджені екстрені відключення, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обстрілами обладнання.