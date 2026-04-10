Наслідки російської атаки на Одещину 10 січня, фото: ДСНС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по енергетичній та портовій інфраструктурі Одещини.
Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.
Внаслідок атаки:
- зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту;
- на обʼєкті критичної інфраструктури виникла масштабна пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати;
- пошкодження призвели до порушень в електропостачанні.
Обійшлося без загиблих і постраждалих.