Росіяни знову атакували Одещину безпілотниками, фото: Одеська ОВА

https://racurs.ua/ua/n214218-na-odeschyni-rosiyski-bezpilotnyky-poshkodyly-obiekt-krytychnoyi-infrastruktury-foto-video.html

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Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 4 червня, знову атакували Одещину ударними безпілотниками.

В результаті пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це сьогодні, 4 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.