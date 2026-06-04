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Ракурс
Росіяни знову атакували Одещину безпілотниками, фото: Одеська ОВА

На Одещині російські безпілотники пошкодили об'єкт критичної інфраструктури (ФОТО, ВІДЕО)

4 чер 2026, 08:54
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Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 4 червня, знову атакували Одещину ударними безпілотниками.

В результаті пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це сьогодні, 4 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих, — розповів він.

Джерело: Ракурс


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