Окупанти атакували цивільне судно під прапором Ліберії в Чорному морі. Фото:

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Країна-агресор Росія проводжує бити по цивільних суднах у Чорному морі.

У вівторок, 28 липня, загарбники атакувало цивільне судно під прапором Ліберії в акваторії Чорного моря. До цього воно вже двічі перебувало під ударом окупантів. Про це очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

На момент атаки судно перебувало на рейді без екіпажу та вантажу. Цей корабель вже раніше вже двічі був атакований росіянами й зазнав ушкоджень. Після сьогоднішнього удару було на борту судна було зафіксоване задимлення, але наслідки наразі уточнюються.

Такі удари вкотре демонструють свідоме нехтування РФ нормами міжнародного права та її цілеспрямовані спроби зірвати роботу українського морського коридору, — написав очільник ОВА.

Напередодні, 27 липня, Рада безпеки ООН провела екстрене засідання через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі, бо нова хвиля російських окупантів створює серйозні загрози для глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, 28 липня російські ударні БпЛА типу «Shahed/Гербера» атакували Миколаївську області. Ворог бив по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки також було пошкоджено цивільне судно, але ніхто не постраждав.