Росіяни атакували цивільне торговельне судно, яке прямувало до Одеси.

Росіяни атакували цивільне торговельне судно на шляху до Одеси

24 кві 2026, 09:54
Російські БпЛА атакували цивільне торговельне судно в Чорному морі.

Судно, яке зазнало удару безпілотниками, рухалося морським коридором до Одеси для завантаження зернових. На борту виникла пожежа та вийшла з ладу навігаційна система. Загоряння екіпаж ліквідував самостійно. Про це Міністерство розвитку громад та територій України 24 квітня повідомило у Facebook.

На щастя, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав. Для супроводу судна направили катер.

Це черговий воєнний злочин Росії проти світової продовольчої безпеки! — наголосили в Мінрозвитку.

Нагадаємо, 23 квітня російські окупанти вперше намагалися атакувати Одесу за допомогою надводного безпілотника. Однак підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили ворожий морський безекіпажний катер, який намагався наблизитися до одного з портів міста.

Джерело: Ракурс


