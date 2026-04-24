Россияне атаковали гражданское торговое судно, направлявшееся в Одессу.

https://racurs.ua/n213422-rossiyane-atakovali-grajdanskoe-torgovoe-sudno-na-puti-v-odessu.html

Ракурс

Російські БпЛА атакували цивільне торговельне судно в Чорному морі.

Судно, яке зазнало удару безпілотниками, рухалося морським коридором до Одеси для завантаження зернових. На борту виникла пожежа та вийшла з ладу навігаційна система. Загоряння екіпаж ліквідував самостійно. Про це Міністерство розвитку громад та територій України 24 квітня повідомило у Facebook.

На щастя, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав. Для супроводу судна направили катер.

Це черговий воєнний злочин Росії проти світової продовольчої безпеки! — наголосили в Мінрозвитку.

Нагадаємо, 23 квітня російські окупанти вперше намагалися атакувати Одесу за допомогою надводного безпілотника. Однак підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили ворожий морський безекіпажний катер, який намагався наблизитися до одного з портів міста.