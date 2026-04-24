Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне атаковали гражданское торговое судно на пути в Одессу

Россияне атаковали гражданское торговое судно на пути в Одессу

24 апр 2026, 09:54
Російські БпЛА атакували цивільне торговельне судно в Чорному морі.

Судно, яке зазнало удару безпілотниками, рухалося морським коридором до Одеси для завантаження зернових. На борту виникла пожежа та вийшла з ладу навігаційна система. Загоряння екіпаж ліквідував самостійно. Про це Міністерство розвитку громад та територій України 24 квітня повідомило у Facebook.

На щастя, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав. Для супроводу судна направили катер.

Це черговий воєнний злочин Росії проти світової продовольчої безпеки! — наголосили в Мінрозвитку.

Нагадаємо, 23 квітня російські окупанти вперше намагалися атакувати Одесу за допомогою надводного безпілотника. Однак підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили ворожий морський безекіпажний катер, який намагався наблизитися до одного з портів міста.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров