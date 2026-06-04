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Ракурс
Россияне снова атаковали Одесщину беспилотниками, фото: Одесская ОВА

В Одесской области российские беспилотники повредили объект критической инфраструктуры (ФОТО, ВИДЕО)

4 июн 2026, 08:54
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Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 4 червня, знову атакували Одещину ударними безпілотниками.

В результаті пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це сьогодні, 4 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих, — розповів він.

Источник: Ракурс


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