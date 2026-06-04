Россияне снова атаковали Одесщину беспилотниками, фото: Одесская ОВА

https://racurs.ua/n214218-v-odesskoy-oblasti-rossiyskie-bespilotniki-povredili-obekt-kriticheskoy-infrastruktury-foto-video.html

Ракурс

Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 4 червня, знову атакували Одещину ударними безпілотниками.

В результаті пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це сьогодні, 4 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.