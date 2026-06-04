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Россияне снова атаковали Одесщину беспилотниками, фото: Одесская ОВА
В Одесской области российские беспилотники повредили объект критической инфраструктуры (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214218-v-odesskoy-oblasti-rossiyskie-bespilotniki-povredili-obekt-kriticheskoy-infrastruktury-foto-video.htmlРакурс
Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 4 червня, знову атакували Одещину ударними безпілотниками.
В результаті пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це сьогодні, 4 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих, — розповів він.