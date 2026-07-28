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Російська атака пошкодила цивільне судно на Миколаївщині, фото: «Укрінформ»
На Миколаївщині внаслідок російської атаки пошкоджене цивільне судно — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n215261-na-mykolayivschyni-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-poshkodjene-cyvilne-sudno-ova.htmlРакурс
Російські загарбники атакували портову інфраструктуру в Миколаївській області, пошкоджене цивільне судно.
Про це сьогодні, 28 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.
Учора протягом дня ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Під атакою була портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає, — розповів він.
Крім того, вчора, 27 липня, ворог:
- атакував БпЛА типу «Молнія» Березнегуватську громаду. Постраждалих немає.
- двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади у Миколаївському районі. В результаті у селі Дніпровське пошкоджено трансформатор. Постраждалих немає.