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Російська атака пошкодила цивільне судно на Миколаївщині, фото: «Укрінформ»

На Миколаївщині внаслідок російської атаки пошкоджене цивільне судно — ОВА

28 лип 2026, 10:44
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Російські загарбники атакували портову інфраструктуру в Миколаївській області, пошкоджене цивільне судно.

Про це сьогодні, 28 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Учора протягом дня ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Під атакою була портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає, — розповів він.

Крім того, вчора, 27 липня, ворог:

  • атакував БпЛА типу «Молнія» Березнегуватську громаду. Постраждалих немає.
  • двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади у Миколаївському районі. В результаті у селі Дніпровське пошкоджено трансформатор. Постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


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