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Российская атака повредила гражданское судно в Николаевской области, фото: «Укринформ»
В Николаевской области в результате российской атаки повреждено гражданское судно — ОВАhttps://racurs.ua/n215261-v-nikolaevskoy-oblasti-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-povrejdeno-grajdanskoe-sudno-ova.htmlРакурс
Російські загарбники атакували портову інфраструктуру в Миколаївській області, пошкоджене цивільне судно.
Про це сьогодні, 28 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.
Учора протягом дня ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Під атакою була портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає, — розповів він.
Крім того, вчора, 27 липня, ворог:
- атакував БпЛА типу «Молнія» Березнегуватську громаду. Постраждалих немає.
- двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади у Миколаївському районі. В результаті у селі Дніпровське пошкоджено трансформатор. Постраждалих немає.