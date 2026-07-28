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Ракурс
Российская атака повредила гражданское судно в Николаевской области, фото: «Укринформ»

В Николаевской области в результате российской атаки повреждено гражданское судно — ОВА

28 июл 2026, 10:44
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Російські загарбники атакували портову інфраструктуру в Миколаївській області, пошкоджене цивільне судно.

Про це сьогодні, 28 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Учора протягом дня ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Під атакою була портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає, — розповів він.

Крім того, вчора, 27 липня, ворог:

  • атакував БпЛА типу «Молнія» Березнегуватську громаду. Постраждалих немає.
  • двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади у Миколаївському районі. В результаті у селі Дніпровське пошкоджено трансформатор. Постраждалих немає.

Источник: Ракурс


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