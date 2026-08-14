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Последствия российских атак в Одесской области 14 августа, фото: ГСЧС

Зернохранилище и гостиница горели в Одесской области из-за российских атак (ФОТО, ВИДЕО)

14 авг 2026, 20:49
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Російські загарбники завдала чергового удару по Одещині.

У двох районах області виникли пожежі. Про це сьогодні, 14 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки:

  • в Одеському районі виникла масштабна пожежа складського приміщення для зберігання зерна;
  • у Білгород-Дністровському районі сталося загоряння даху будівлі готельного комплексу та сухої трави поруч.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі та не допустили подальшого їх поширення. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучалися 58 вогнеборців та 14 одиниць техніки, від місцевої пожежної команди — семеро осіб та дві одиниці техніки.

Наслідки російських атак на Одещині 14 серпня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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