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Ракурс
Росіяни атакували шахту ДТЕК, фото: ДТЕК

Рашисти атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині — загинула людина

17 сер 2026, 15:09
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ґРосійські безпілотники сьогодні, 17 серпня, масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині.

Загинув працівник, ще одну людину поранено. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На жаль, внаслідок атаки загинув наш колега. Щиро співчуваємо його родині та близьким. Ще один працівник отримав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу, — вказано в повідомленні.

Також внаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства. Наслідки обстрілу уточнюються.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського удару по Богданівській громаді Павлоградського району є загиблий та поранений.

Виникла пожежа. Пошкоджене промислове підприємство. Загинув 52-річний чоловік. Чоловік 47 років поранений. Лікарі надають йому необхідну допомогу, — розповів він.

Джерело: Ракурс


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