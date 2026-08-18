Рашисти масовано обстріляли електростанцію ДТЕК

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни обстріляли одну з електростанції ДТЕК, фото: ДТЕК
Рашисти масовано обстріляли електростанцію ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n215691-rashysty-masovano-obstrilyaly-elektrostanciu-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники масовано обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК.
Суттєво пошкоджено обладнання, станція припинила генерацію електроенергії. Про це сьогодні, 18 серпня, ввечері повідомила прес-служба компанії.
У ДТЕК зазначають, що з початку повномасштабного російського вторгнення ворог атакував теплоелектростанції компанії вже понад 230 разів.
Під час останньої атаки 12 червня загинув співробітник підприємства — Олександр Косолапов, — зазначили у ДТЕК.