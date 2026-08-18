Рашисти масовано атакували Україну реактивними БпЛА, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n215689-76-reaktyvnyh-shahediv-atakuvaly-ukrayinu-vden-18-serpnya-povitryani-syly.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 18 серпня, протягом денної пори (з 07.00 по 18.30) завдали по Україні удару 76 реактивними БпЛА типу Shahed.

Основний напрямок удару була Київщина. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними:

протиповітряною обороною вдалося збити та подавити понад 70 реактивних БпЛА противника;

зафіксовано влучання БпЛА та падіння збитих на кількох локаціях. Інформація уточнюється.