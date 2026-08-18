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Ракурс
Рашисти масовано атакували Україну реактивними БпЛА, фото: Нацполіція

76 реактивних «шахедів» атакували Україну вдень 18 серпня — Повітряні сили

18 сер 2026, 21:11
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Російські загарбники сьогодні, 18 серпня, протягом денної пори (з 07.00 по 18.30) завдали по Україні удару 76 реактивними БпЛА типу Shahed.

Основний напрямок удару була Київщина. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними:

  • протиповітряною обороною вдалося збити та подавити понад 70 реактивних БпЛА противника;
  • зафіксовано влучання БпЛА та падіння збитих на кількох локаціях. Інформація уточнюється.

Після 18.30 в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА! Бойова робота триває, не ігноруйте правила безпеки! — наголошують у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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