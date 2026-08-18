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Ракурс
Наслідки російського удару по Київщині, фото: ДСНС

На Київщині триває ліквідація пожежі після російського удару (ФОТО, ВІДЕО)

18 сер 2026, 20:54
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На Київщині триває ліквідація пожежі у складській будівлі в Броварському районі, котра виникла сьогодні, 18 серпня, вдень внаслідок удару БпЛА рашистів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через загрозу повторних атак рятувальникам доводиться відходити на безпечну відстань, однак щойно це стає можливим, вони повертаються до роботи, — розповіли у ДПСУ.

Крім того, надзвичайники працюють на місцях загорянь трав’яного настилу у Броварському та Вишгородському районах, що виникли внаслідок падіння уламків БпЛА.

Наслідки російського удару по Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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