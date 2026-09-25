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Під час російської атаки на Київ, скріншот відео
Ворожа атака на Київ — поліція опублікувала відео з бодікамер патрульнихhttps://racurs.ua/ua/n216472-voroja-ataka-na-kyyiv-policiya-opublikuvala-video-z-bodikamer-patrulnyh.htmlРакурс
Відео з бодікамер патрульних поліцейських, котре показує події під час чергової російської атаки на столицю 25 вересня, опублікувала на своїх сторінках у соцмережах патрульна поліція Києва.
Наразі в місті відомо про сімох загиблих та понад 50 травмованих.
На опублікованому відео показано ліквідацію наслідків чергової російської атаки у Шевченківському районі міста.
Разом із небайдужими громадянами надавали травмованим домедичну допомогу та допомагали людям дістатися безпечного місця. Також забезпечували проїзд спецтранспорту та прибирали пошкоджені автомобілі, — зазначили в поліції.