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Ракурс
Під час російської атаки на Київ, скріншот відео

Ворожа атака на Київ — поліція опублікувала відео з бодікамер патрульних

25 вер 2026, 23:30
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Відео з бодікамер патрульних поліцейських, котре показує події під час чергової російської атаки на столицю 25 вересня, опублікувала на своїх сторінках у соцмережах патрульна поліція Києва.

Наразі в місті відомо про сімох загиблих та понад 50 травмованих.

На опублікованому відео показано ліквідацію наслідків чергової російської атаки у Шевченківському районі міста.

Разом із небайдужими громадянами надавали травмованим домедичну допомогу та допомагали людям дістатися безпечного місця. Також забезпечували проїзд спецтранспорту та прибирали пошкоджені автомобілі, — зазначили в поліції.

Джерело: Ракурс


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