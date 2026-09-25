Під час російської атаки на Київ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216472-voroja-ataka-na-kyyiv-policiya-opublikuvala-video-z-bodikamer-patrulnyh.html

Ракурс

Відео з бодікамер патрульних поліцейських, котре показує події під час чергової російської атаки на столицю 25 вересня, опублікувала на своїх сторінках у соцмережах патрульна поліція Києва.

Наразі в місті відомо про сімох загиблих та понад 50 травмованих.

На опублікованому відео показано ліквідацію наслідків чергової російської атаки у Шевченківському районі міста.