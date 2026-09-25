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Ракурс
Росіяни атакували безпілотником дитсадок у Києві, фото: «Новинарня»

Російський безпілотник упав на дитсадок у Києві, виникла пожежа — Кличко

25 вер 2026, 23:21
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В Оболонському районі Києва внаслідок падіння російського дрона виникла пожежа.

За попередньою інформацією, сталося падіння дрона на будівлю дитсадка. Про це сьогодні, 25 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

В Оболонському районі падіння БпЛА на двоповерхову будівлю. Попередньо — дошкільного навчального закладу. Є пожежа, — зазначив Кличко.

Мер додав, що на місце події прямують екстрені служби.

Екстрені служби прямують на місце, додав мер.

Також сьогодні увечері внаслідок російської атаки горіла нежитлова будівля у Солом’янському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сталося загоряння покрівлі на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідували. На щастя жертв та постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Джерело: Ракурс


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