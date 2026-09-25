Російський безпілотник упав на дитсадок у Києві, виникла пожежа — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n216471-rosiyskyy-bezpilotnyk-upav-na-dytsadok-u-kyievi-vynykla-pojeja-klychko.htmlРакурс
В Оболонському районі Києва внаслідок падіння російського дрона виникла пожежа.
За попередньою інформацією, сталося падіння дрона на будівлю дитсадка. Про це сьогодні, 25 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
В Оболонському районі падіння БпЛА на двоповерхову будівлю. Попередньо — дошкільного навчального закладу. Є пожежа, — зазначив Кличко.
Мер додав, що на місце події прямують екстрені служби.
Екстрені служби прямують на місце, додав мер.
Також сьогодні увечері внаслідок російської атаки горіла нежитлова будівля у Солом’янському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Сталося загоряння покрівлі на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідували. На щастя жертв та постраждалих немає, — розповіли у відомстві.