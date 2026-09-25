Рашисти продовжують атакувати Київ, фото: ДСНС

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У Києві наразі вже відомо про п’ятьох загиблих, серед них дитина, внаслідок російських атак протягом сьогоднішнього дня, 25 вересня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Ще 31 людина постраждала. 15 поранених, серед них двоє дітей, перебувають в стаціонарах столичних лікарень.

Сьогодні вранці стало відомо, що внаслідок атаки ворога у Києві загинув 14-річний підліток.

Згодом внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Соломʼянському районі загинули четверо людей. Зокрема, тіла щонайменше трьох загиблих були виявлені на парковці біля будівлі.