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Ракурс
Рашисти продовжують атакувати Київ, фото: ДСНС

П’ятеро загиблих та 31 постраждалий — наслідки російських атак на Київ 25 вересня (ФОТО)

25 вер 2026, 17:03
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У Києві наразі вже відомо про п’ятьох загиблих, серед них дитина, внаслідок російських атак протягом сьогоднішнього дня, 25 вересня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Ще 31 людина постраждала. 15 поранених, серед них двоє дітей, перебувають в стаціонарах столичних лікарень.

Сьогодні вранці стало відомо, що внаслідок атаки ворога у Києві загинув 14-річний підліток.

Згодом внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Соломʼянському районі загинули четверо людей. Зокрема, тіла щонайменше трьох загиблих були виявлені на парковці біля будівлі.

Джерело: Ракурс


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