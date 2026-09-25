Російський безпілотник атакував житлову багатоповерхівку в Києві. Фото:

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Ракурс

Російський безпілотник вранці 25 вересня атакував житлову багатоповерхівку в Києві.

Близько 8.00 ворожий БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі на рівні 10−11 поверхів. Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Уточнюється інформація щодо кількості постраждалих. Про це Національна поліція повідомила у Telegram.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС та медики.

Нагадаємо, вночі 25 вересня російська армія атакувала низку районів столиці. У Соломʼянському районі через влучання в нежитлову будівлю сталося руйнування та загоряння покрівлі. У Подільському районі горіла шестиповерхова нежитлова будівля на рівні першого та другого поверхів. Внаслідок нічної атаки постраждала одна людина.