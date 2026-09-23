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У Києві виникли перебої з інтернет-звʼязком. Фото:
Інтернет частково зник у Києві після російського обстрілуhttps://racurs.ua/ua/n216401-internet-chastkovo-znyk-u-kyievi-pislya-rosiyskogo-obstrilu.htmlРакурс
Зник інтернет частково в Києві після російської атаки.
У середу, 23 вересня, внаслідок обстрілу столиці було пошкоджено обладнання дата-центрів, через що абоненти інтернет-провайдерів могли опинитися без зв’язку.Про це провайдери «Павутина» та Utels повідомили у Telegram.
В Utels поінформували, що на пошкодженому дата-центрі розміщене їхнє вузлове обладнання, яке залишилося без електроживлення. Провайдер заявляє про можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг.
Просимо трохи терпіння та дякуємо за розуміння, — заявили й у «Павутині».
Зазначається, що зараз аварійно-ремонтні бригади намагаються відновити роботу обладнання та мережі.
Нагадаємо, російські безпілотники з самого ранку атакують Київ. Сьогодні руйнування та пошкодження фіксувалися у різних районах столиці. У Голосіївському районі горіли склад та АЗС. Також заправка була під ударом у Дарницькому районі.
Внаслідок обстрілів у Києві постраждали восьмеро осіб. Один із поранених, якого госпіталізували в тяжкому стані, помер у лікарні. Зараз у стаціонарах міських лікарень перебувають четверо постраждалих.