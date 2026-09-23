В Киеве возникли перебои с интернет-связью. Фото:

https://racurs.ua/n216401-internet-chastichno-ischez-v-kieve-posle-rossiyskogo-obstrela.html

Ракурс

Зник інтернет частково в Києві після російської атаки.

У середу, 23 вересня, внаслідок обстрілу столиці було пошкоджено обладнання дата-центрів, через що абоненти інтернет-провайдерів могли опинитися без зв’язку.Про це провайдери «Павутина» та Utels повідомили у Telegram.

В Utels поінформували, що на пошкодженому дата-центрі розміщене їхнє вузлове обладнання, яке залишилося без електроживлення. Провайдер заявляє про можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг.

Просимо трохи терпіння та дякуємо за розуміння, — заявили й у «Павутині».

Зазначається, що зараз аварійно-ремонтні бригади намагаються відновити роботу обладнання та мережі.

Нагадаємо, російські безпілотники з самого ранку атакують Київ. Сьогодні руйнування та пошкодження фіксувалися у різних районах столиці. У Голосіївському районі горіли склад та АЗС. Також заправка була під ударом у Дарницькому районі.

Внаслідок обстрілів у Києві постраждали восьмеро осіб. Один із поранених, якого госпіталізували в тяжкому стані, помер у лікарні. Зараз у стаціонарах міських лікарень перебувають четверо постраждалих.