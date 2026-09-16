Российские БпЛА уничтожили склад с реквизитом студии «Квартал 95». Фото:

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Ракурс

Російські безпілотники знищили складське приміщення з реквізитом студії «Квартал 95».

Внаслідок ворожого удару була втрачена «велику кількість декорацій, костюмів та речей, які протягом 20 років були частиною наших концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів». Про це студія 15 вересня повідомила в Instagram.

Зазначається, що втрачені речі є частиною історії «Кварталу». За кожною декорацією, костюмом чи предметом реквізиту стояла робота команди, знімання, репетиції та «десятки історій, які ми створювали разом із нашими глядачами».

На щастя, ніхто з людей не постраждав. У студії запевнили, що будуть проведені всі заплановані концерти «з реквізитом чи без».

Російська зброя може знищити майно. Але вона не може зупинити нас. Ми продовжуємо працювати, писати нові жарти та допомагати українським захисникам, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 16 вересня російські окупанти атакували безпілотником складське приміщення у Святошинському районі Києва. Виникла пожежа, вогонь розповсюдився на поруч розташовані будівлі. Постраждала одна людина.