Российские атаки по АЗС в Киеве убили двух человек и ранили четырех. Фото: ГСЧС

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Російські удари по АЗС у Києві призвела до загибелі людей.

Наразі відомо, що двоє осіб загинули. Це поранені, які перебували в лікарнях. Восьмеро постраждали, шестеро з них наразі перебувають у стаціонарах столичних медичних закладів. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що спалахнули пожежі внаслідок російських атак по автозаправках у Дніпровському та Оболонському районах. Через повторний удар постраждав співробітник рятувальник. Також на одній із локацій в Оболонському районі внаслідок падіння дрона був пошкоджений автомобіль.

Нагадаємо, 11 вересня російські окупанти вдарили по Києву реактивними безпілотниками. БпЛА влучили по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах. Згодом росіяни завдали повторного удару по заправці на Оболоні.