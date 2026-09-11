Российские дроны ударили по АЗС в двух районах Киева. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по столиці України.

З самого ранку, 11 вересня, окупанти б’ють по Києву реактивними безпілотниками. На Троєщині працювала протиповітряна оборона. Також ворожі БпЛА влучили по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах. Згодом росіяни завдали повторного удару по заправці на Оболоні. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Столичний градоначальник поінформував і про виклик медиків до житлового будинку в Дніпровському районі. Також мер повідомив, що один із постраждалих внаслідок влучання БпЛА минулої ночі в девʼятиповерхівку в Дніпровському районі перебуває в тяжкому стані. Внаслідок атаки постраждали восьмеро осіб.

Нагадаємо, 10 вересня російський безпілотник вдарив по АЗС у Голосіївському районі Києва. Внаслідок обстрілу постраждали четверо осіб.

Тимчасовий керівник компанії «Нафтогаз» Сергій Федоренко заявив, що російський реактивний БпЛА атакував у Києві АЗК «Укрнафти». За правилами безпеки заправка під час повітряної тривоги не працювала, але постраждали люди, які знаходились поруч із АЗК.