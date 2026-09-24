Российский обстрел повредил 120-летнюю церковь в Киеве. Фото:

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Ракурс

Російський обстріл Києва призвів до пошкодження 120-річного храму.

Внаслідок атаки пошкоджено Свято-Покровський храм, який є найстарішою церквою Мостицького масиву та Виноградара. У церкві, яку побудували в 1906 році, пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли. Про це голова Подільської РДА Володимир Наконечний 24 вересня повідомив у Telegram.

Керівник районної державної адміністрації відзначив, що ця частина церкви зберігала пам’ять місцевості понад століття.

Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок. Він намагається нищити нашу історичну й духовну спадщину, — написав він.

Нагадаємо, вночі 24 вересня російські загарбники здійснили масовану повітряну атаку на Київ. У Солом’янському районі були частково зруйновані склади.

А в Подільському районі внаслідок влучання поруч з пологовим будинком, на місці паркування автомобілів виникла пожежа чотирьох автомобілів. У Дніпровському районі була пошкоджена триповерхова адміністративна будівля. Загалом у столиці дві людини загинули та ще щонайменше вісім постраждали.