РФ атакувала об’єкти «Київводоканалу». Фото:

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Ракурс

Російські війська вночі 17 вересня атакували «Київводоканал» у столиці України.

У зв’язку з обстрілами було частково призупинене водопостачання на лівому березі та понижено тиск в деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об'єктів та надання послуги. Наразі водопостачання Києва здійснюється в повному обсязі, всі об'єкти підприємства в робочому режимі. Про це «Київводоканал» повідомив у Facebook.

Тим часом поліція Києва поінформувала, що в столиці пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, навчальні заклади, комунальну будівлю, автомобілі та залізничну колію. Постраждали 16 місцевих мешканців, зокрема 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Більшість з поранених є мешканці пошкодженої 16-поверхівки у Дніпровському районі.

Нагадаємо, 17 вересня російські окупаційні війська атакували Київ. Влада повідомляла про 16 постраждалих, з них двох дітей. Нічний обстріл пошкодив офіс, склад та будинки в трьох районах.