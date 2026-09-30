Російські дрони почали атакувати високовольтні лінії електропередач у Києві. Скріншот з відео

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Армія Російської Федерації почала атакувати в Україні високовольтні лінії електропередач.

У середу, 30 вересня, ворог вперше застосував на реактивному дроні особливий боєзаряд, створений спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостів. Мова йде про боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН), який складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження. Про це радник президента України Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив у Telegram.

Він вважає, що окупанти планують атакувати такими дорнами важливі високовольтні лінії електропередачі.

Тим часом у Києві запровадили екстрені відключення світла. Компанія ДТЕК повідомила у Telegram, що за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення. Наразі графіки в столиці не діють.

Сьогодні вранці в «Укренерго» інформували, що внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі були нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській областях та в Києві. По можливості на місцях тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня російська армія ракетами та дронами атаковали енергетичні обʼєкти в Києві, області та в інших регіонах. Внаслідок обстрілів є пошкодження та руйнування. Інформації щодо стану обладнання та строків відновлення наразі немає.