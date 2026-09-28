Росіяни втретє за місяць вдарили по фармзаводу «Дарниця» у Києві. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації атакувала фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві.

Окупанти атакували підприємство у понеділок, 28 вересня. Компанія не оприлюднює деталі про наслідки удару та стан заводу. Про це директор Ради директорів «Дарниці» Катерина Загорій повідомила у Facebook.

Прошу вас також не викладати фото й відео, не описувати пошкодження і не додавати подробиць ніде і всіх просити про інформаційну гігієну, — зазначила вона.

Загорій запевнила, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу ніхто не постраждав.

Як відомо, сьогоднішній удар був третьою атакою РФ по фармацевтичному заводу «Дарниця» упродовж вересня. Будівлю підприємства росіяни пошкодили 23 вересня, а 26 вересня завдали повторного удару. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки була пошкоджена складська будівля. В ОВА заявляли про фіксацію незначного перевищення хімічної речовини аміак NH3. Однак влада наголошувала, що загрози життю та здоров’ю населення не було.