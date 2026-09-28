Російський дрон вдарив по лікарні в центрі Києва. Фото:

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Країна-агресор Росія 28 вересня повторно атакувала центр Києва.

Окупанти влучили безпілотником по медичному закладу в столиці. Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото пожежі в лікарні «Добробут» у центрі Києва. Поруч розташований Конституційний суд України.

Тим часом міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram, що сьогодні внаслідок атак РФ постраждали вже 19 мешканців міста. Зокрема, троє дітей. Одна жінка загинула. Госпіталізувати довелося шістьох осіб, серед них — двоє дітей.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на сьогоднішні удари ворога по столиці. Глава держави наголосив, що на такі обстріли потрібно відповідати глобальною рішучістю і силою. Саме тому Київ розраховує на підтримку Європи, США та інших партнерів.

Кожен російський теракт — це жертви, яких можна було не допустити, якби тиск на Росію нарешті став тотальним. Проти всього, що фінансує та виробляє російську зброю терору, і всіх, хто її застосовує. Світ має зрозуміти, що терористи будуть іти далі, якщо їх не зупинити тут, в Україні. І не можна заплющувати очі на такі жорстокі удари. Потрібно відповідати — глобальною рішучістю і силою. Розраховуємо на силу Європи, Америки, інших наших партнерів, які можуть допомогти захищати життя, — написав глава держави в Telegram.

У ДСНС поінформували, що у Голосіївському районі внаслідок атаки ворога по медичному центру постраждали троє осіб. Також на місці удару горіла покрівля 4-поверхового житлового будинку, розташованого поруч. У ході розвідки вогнеборці врятували мешканку будинку. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, 28 вересня росіяни завдали удару по будівлі Національної академії наук у Києві. Там спалахнула пожежа, а люди через вікна змушені були рятуватися із палаючої будівлі.