Російський дрон атакував будівлю школи в Києві. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія 1 жовтня продовжує атакувати Київ безпілотниками.

У Соломʼянському районі ворожий дрон-камікадзе влучив у будівлю школи. Спалахнула пожежа. На місце події прямують екстрені служби. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Столичний градоначальник наразі не поінформував, чи є постраждалі. Запевнив, що діти на момент атаки перебували в укритті.

Також у Соломʼянському районі зафіксоване влучання в складські приміщення.

Нагадаємо, вночі 1 жовтня Київ зазнав дронової атаки. У Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також палали припарковані автівки. А в Оболонському районі спалахнула масштабна пожежа на складі. Там постраждала одна людина.