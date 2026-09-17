Російський обстріл поранив 16 осіб у Києві й спричинив руйнування в трьох районах. Фото:

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Армія Російської Федерації вночі 17 вересня атакувала Київ.

Наразі відомо про 16 постраждалих. Серед них — двоє дітей, 10 та 12 років. У лікарнях перебувають дев’ять поранених. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

У трьох районах столиці фіксуються руйнування. У Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджені офісна та житлова будівлі, складські приміщення, а також вибиті вікна у кількох будинках. Уламки також зафіксували поблизу АЗС.

У Святошинському районі попередньо зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. А в Солом’янському районі зруйновано склад.

Також, за інформацією Кличка, в столиці був понижений тиск подачі води на лівий берег, у Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони. Наразі фахівці відновлюють ситуацію з водопостачанням.

Нагадаємо, армія Російської Федерації 16 вересня завдала удару по центру Кропивницького. Там постраждали четверо осіб й були пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садочок та авто. А в Одесі внаслідок обстрілу загинула людина. У місті горіли гаражі, були пошкоджені автівки й приватні будинки.