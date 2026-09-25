Наслідки російських обстрілів Києва, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216465-u-kyievi-zrosla-kilkist-zagyblyh-ta-postrajdalyh-klychko.html

Ракурс

У Києві вже відомо про сімох загиблих та 57 постраждалих внаслідок ударів, які рашисти завдали по столиці сьогодні, 25 вересня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Уже 57 постраждалих у столиці. Серед них — двоє дітей. Загинули 7 людей, — зазначив він.

Зокрема, у Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння БпЛА було пошкоджено фасад та вибиті вікна в п’ятиповерховій офісній будівлі. Попередньо, спалахнула пожежа.

Прес-служба Міністерства закордонних справ Ізраїлю повідомила, що 14-річний підліток, який сьогодні вранці став жертвою російської атаки на Київ, був громадянином цієї країни. Ще 20 людей, серед яких його мати, тоді дістали поранення.