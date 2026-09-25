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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: facebook.com/zelenskyy.official

Захист дата-центрів та і інфраструктури зв’язку посилять — Зеленський

25 вер 2026, 22:50
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Ухвалено додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи інфраструктури дата-центрів та інших об'єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку.

Про це сьогодні, 25 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної Ставки.

Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб, — наголосив він.

Також під час Ставки були визначені основні засоби, які можуть посилити оборону.

Серед ключових питань — результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних «шахедів». Були доповіді щодо відсотка збиття, досвіду команд, які займаються перехопленням. Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво, — зазначив Зеленський.

Він додав, що є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів.

Джерело: Ракурс


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