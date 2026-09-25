Володимир Зеленський, фото: facebook.com/zelenskyy.official

https://racurs.ua/ua/n216470-zahyst-data-centriv-ta-i-infrastruktury-zv-yazku-posylyat-zelenskyy.html

Ракурс

Ухвалено додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи інфраструктури дата-центрів та інших об'єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку.

Про це сьогодні, 25 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної Ставки.

Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб, — наголосив він.

Також під час Ставки були визначені основні засоби, які можуть посилити оборону.

Серед ключових питань — результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних «шахедів». Були доповіді щодо відсотка збиття, досвіду команд, які займаються перехопленням. Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво, — зазначив Зеленський.

Він додав, що є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів.